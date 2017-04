Rottendorf: Neue öffentliche Sportfläche

Foto: Gemeinde Rottendorf

Neue Sportfläche für Kinder und Jugendliche in Rottendorf. Neben dem Sportplatzgelände am Grasholz entsteht zurzeit eine neue Soccerfield-Anlage. Auf knapp 600 Quadratmetern werden zwei neue kleine Fußballfelder gebaut. Doch auch Basketball, Badminton oder Volleyball sollen die jungen Sportler ab Mitte Mai auf der neuen Spielfläche spielen können. Vergangene Woche wurde der Boden asphaltiert, in dieser Woche soll der Kunststoffbelag aufgetragen werden.Die Gemeinde möchte so ein Zeichen für die Jugend setzen, dass man sich in Rottendorf gut sportlich betätigen kann. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 140.000 Euro. Neben der neuen Soccerfield-Anlage gibt es auf rund 4.200 Quadratmetern weiterhin ein Beachvolleyballfeld, einen Skaterplatz, einen Rasenplatz und eine Tenniswand.

Erstellt: 24.04.17 - 06:15 Uhr



