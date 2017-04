Basketball: s.Oliver Würzburg zu Gast in Braunschweig

Foto: s.Oliver Würzburg - Francisco Talán

Hoffen auf den ersten Auswärtssieg seit November. Am Sonntagnachmittag sind die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg zu Gast bei den Basketball Löwen Braunschweig. Für die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann gilt es die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. In der Tabelle sind sie weit hinter den eigenen Erwartungen, den Playoffs zurück geblieben. Absteigen kann s.Oliver Würzburg aber auch nicht mehr.In der Tabelle stehen die Braunschweiger zwar hinter den Baskets, zuletzt holten sie aber zwei Siege in Folge. Dadurch konnten sie sich auch vorzeitig den Klassenerhalt sichern.In den vergangene Wochen zeigte sich s.Oliver Würzburg mit aufsteigender Form. Drei der letzten vier Heimspiele wurden gewonnen. Auch auswärts schnupperte man immer wieder an einem Sieg. Den will man nun am Sonntag ab 15:30 Uhr in Braunschweig holen. Das Hinspiel gewann Würzburg mit 93:89.

Erstellt: 23.04.17 - 07:40 Uhr



zurück zur Übersicht