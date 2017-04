Fußball: Kickers empfangen im Franken-Duell den Club

Foto: Würzburger Kickers



Emanuel Taffertshofer fehlt aufgrund seiner 5. Gelben Karte gesperrt; Foto: Marion0502 Emanuel Taffertshofer fehlt aufgrund seiner 5. Gelben Karte gesperrt; Foto: Marion0502

Hoch emotionales und wichtiges Spiel für die Würzburger Kickers. Am Sonntagnachmittag empfangen sie in der restlos ausverkauften Flyeralarm Arena den 1. FC Nürnberg zum Franken-Duell. Die Rothosen brauchen dringend Siege um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Derzeit sind sie nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch nicht auf den Relegationsplatz abgerutscht. Bei den Kickers fehlen mit Tobias Schröck und Emanuel Taffertshofer zwei wichtige Stützen im Mittelfeld wegen einer Gelbsperre.Der Club hat sich durch den Sieg vergangene Woche gegen Erzgebirge Aue nahezu aller Abstiegssorgen entledigt. Doch gerade auswärts hakte es zuletzt etwas bei den Mittelfranken. Die letzten vier Partien in fremden Stadien verloren sie allesamt und erzielten dabei kein Tor.Die Kickers wollen nun nach zwei Unentschieden in Folge am Dallenberg endlich den ersten Sieg seit Dezember einfahren. Die Flyeralarm Arena wird beim Franken-Duell zum sechsten Mal in dieser Saison ausverkauft sein. Im Hinspiel trennten sich beide Teams vor knapp 40.000 Zuschauern 2:2. Spielbeginn ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Erstellt: 21.04.17 - 15:34 Uhr



zurück zur Übersicht