Kitzingen: Altkleider-Container steht in Flammen

Foto: Thomas Max Müller/pixelio.de

Auf einem Parkplatz in Kitzingen hat am Donnerstagabend ein Altkleider-Container gebrannt. Die Ursache für die Flammen ist bislang unklar. Durch den Brand wurden der Container und die Kleidung darin beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 4000 Euro. Schon am Dienstagabend hatte nicht weit von dem Parkplatz eine Mülltonne gebrannt.

Erstellt: 21.04.17 - 11:53 Uhr



