Unterfranken: Mehr barrierefreie Bahnhöfe

Foto: Funkhaus Würzburg

Barrierefreie Bahnhöfe in Planung. In Unterfranken sollen in den nächsten Jahren mehrere Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut werden. Die Bahn hat jetzt die Zusage für den Umbau der Bahnhöfe in Gemünden, Partenstein und Iphofen gegeben. Das bedeutet, dass in Zukunft auch Menschen mit Beeinträchtigung die Bahnhöfe problemlos nutzen können. Beispielsweise wird für sie der Zugang zum Bahnsteig durch Aufzüge oder Rampen erleichtert. Bis spätestens 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Finanzierung wird von der Bahn übernommen.

Erstellt: 25.04.17 - 06:11 Uhr



