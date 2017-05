Unterfranken: Hunderte Millionen fließen in Autobahnen

Bund investiert kräftig in unterfränkische Autobahnen. Rund 200 Millionen Euro werden dieses Jahr für Bauprojekte bereitgestellt. Vor vier Jahren war es noch etwa die Hälfte weniger. Das teilte die Autobahndirektion Nordbayern auf Anfrage mit.Der Großteil der diesjährigen Summe fließt in den sechsspurigen Ausbau der A3. So soll zum Beispiel das Teilstück zwischen Wertheim und Helmstadt im Spätsommer fertig werden. Der Rest fließt in die Instandsetzung bestehender Strecken und die Sanierung von Brücken – darunter insbesondere die Talbrücke Kürnach auf der A7. Dort laufen derzeit die Vorarbeiten.

08.05.17 - 06:04 Uhr



