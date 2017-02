Kürnach: Sondersitzung des Gemeinderats zum A7 Ausbau

Der Ausbau der A7 bei Kürnach beschäftigt den Gemeinderat am Dienstagabend in einer Sondersitzung. Es geht um den Lärmschutz, der beim Neubau der A7-Brücke kommen wird. Die Gemeinde hat eine Klage eingereicht, um rechtliche Fristen zu wahren – die Frage ist, ob die Klage aufrecht erhalten wird.Die offiziellen Planungen sehen einen provisorischen Lärmschutz vor, der nach der Brückensanierung abgerissen und durch den dauerhaften Lärmschutz ersetzt wird. Die Gemeinde hält das für unsinnig – sie fordert, sofort den endgültigen Lärmschutz zu bauen.Die Frage sei nun, so Bürgermeister Eberth, ob die Gemeinde weiter den rechtlichen Weg beschreite. Alternativ könne man auch versuchen, politischen Druck zu erzeugen, beispielsweise durch Eingaben an Bundes- oder Landtag.

