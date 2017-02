Würzburg / Regensburg: Gemeinsamer Kampf gegen seltene Krankheiten

Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

Kooperation für bessere Patientenversorgung. Das Zentrum für Seltene Erkrankungen der Würzburger Uniklinik hat am Montag offiziell eine Kooperation mit der Uniklinik Regensburg gestartet. Ziele sind unter anderem schnellere Diagnosen und gezieltere Behandlungen. Außerdem möchte man den Patienten lange Wege zwischen einzelnen Experten ersparen. So kamen schon Menschen aus Schleswig Holstein und dem Saarland nach Würzburg, um sich hier behandeln zu lassen. Zusätzlich soll durch gemeinsame Patientengruppen die Forschung voran getrieben werden. Teilweise habe man nämlich zu wenig Patienten, um bestimmte Aspekte einer Krankheit erklären zu können, so der Sprecher des Zentrums, Prof. Helge Hebestreit.Eine Krankheit zählt als selten, wenn weniger als fünf Menschen auf 10.000 Einwohner daran erkrankt sind.

Erstellt: 21.02.17 - 06:05 Uhr



