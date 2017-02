Würzburg: Car-Sharing Angebot wächst

Immer mehr Würzburger teilen sich ein Auto. Um etwa 50 Prozent auf insgesamt 806 Menschen ist die Anzahl der CarSharing-Kunden der Firma Scouter im vergangenen Jahr gestiegen. Dabei ist ein großer Teil der Nutzer recht jung, nämlich zwischen 18 und 34.Aktuell stehen an 16 Stationen in Würzburg insgesamt 28 Autos zur Verfügung. In den nächsten Wochen sollen zwei weitere Fahrzeuge dazukommen. Darunter auch ein größerer Transporter, der für größere Einkäufe oder Umzüge geeignet ist. Er wird vier Euro pro Stunde oder 40 Euro am Tag kosten. Dazu kommt eine Kilometerpauschale von 29 Cent, inklusive Benzin.

Erstellt: 21.02.17 - 06:38 Uhr



