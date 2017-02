Marktheidenfeld: Zwei Mädchen finden Schmuckkoffer

Ehrliche Mädchen in Marktheidenfeld. Zwei Mädchen im Alter von 8 und 13 Jahren haben am Sonntagnachmittag in einer Böschung einen Schmuckkoffer gefunden. Es handelte sich überwiegend um Modeschmuck und Münzen. Die Mädchen sammelten alle Gegenstände ein und brachten den Schmuckkoffer der Polizei. Nun wird geklärt, ob es sich dabei um Diebesgut aus einem Einbruch handelt.

Erstellt: 20.02.17 - 17:10 Uhr



