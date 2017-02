Würzburg: Planungen zu möglicher Pleichach-Freilegung laufen

Fotomontage: Peter Schlagbauer

Wird die Pleichach am Würzburger Hauptbahnhof freigelegt? Aktuell laufen die Planungen für ein sogenanntes Gewässerentwicklungskonzept. Das teilte die Stadt auf Anfrage mit. Dabei geht es auch um Möglichkeiten zur Renaturierung der Pleichach und der Kürnach. Erarbeitet wird das Konzept unter anderem von der Umweltbehörde, dem Wasserwirtschaftsamt, dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Regierung von Unterfranken. Noch in diesem Halbjahr will der Stadtrat darüber abstimmen.Schon seit längerem gibt es Überlegungen, die Pleichach am Würzburger Hauptbahnhof wieder an die Oberfläche zu holen. Derzeit verläuft der Bach zwischen dem Quellenbachparkhaus und dem Heizkraftwerk in Rohren unter der Erde. Auch im Zuge verschiedener Bauprojekte, beispielsweise am Posthallen-Areal, könnte das Gewässer wieder sichtbar werden.

Erstellt: 21.02.17 - 06:01 Uhr



