A70 / Gochsheim: Ungebremst in die Baustelle

Schwerer Verkehrsunfall auf der A70 bei Gochsheim im Landkreis Schweinfurt. Ein 50-jähriger LKW-Fahrer ist am Montagmorgen scheinbar ungebremst auf einen Warnleitanhänger aufgefahren und hat dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten. Der Mann wurde in seinem schwer beschädigten Führerhaus eingeklemmt und musste mit Spezialgeräten befreit werden. Mit einem Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht.Eine Tagesbaustelle auf der A70 wurde am Montag mit drei Fahrzeugen abgesichert. Der 50-Jährige übersah offenbar die Warneinrichtungen. Der Warnleitanhänger wurde bei dem Unfall völlig zerstört und auf das Zugfahrzeug aufgeschoben. Die Autobahn war bis in den Nachmittag komplett gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro.

Erstellt: 20.02.17 - 15:50 Uhr



