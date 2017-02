Unterfranken: Naturschützer fordern Nationalpark

Neuer Nationalpark und schnelle Energiewende, das sind die beiden großen Themen die der Bund Naturschutz im Jahr 2017 in Unterfranken angehen will. Das wurde bei einer Pressekonferenz am Montag deutlich gemacht.Der BN fordert eine Umsetzung des dritten Nationalparks in Bayern. Ein solcher Park sei gut für die Artenvielfalt und den Erhalt alter Bäume. Laut den Naturschützern ist es eine Staatsaufgabe das nationale Naturerbe zu sichern. Zur Wahl stehen der nördliche Steigerwald und der Spessart, der sowieso Eigentum der bayerischen Bürger sei, so die Naturschützer. Dagegen gibt es aber einige Widerstände aus der Bevölkerung. Bis zum Ende des Jahres soll es eine Entscheidung geben. Ebenfalls kämpft der BN für einen zügigen und sicheren Rückbau des Atomkraftwerks in Grafenrheinfeld. Eine dezentrale Bürger-Energiewende soll durch Sonnenenergie in der Fläche umgesetzt werden. Der BN möchte sich für eine Schaffung solcher Sonnenkraftwerke einsetzten. Im Hinblick auf Windkraftwerke, hat Franken die meisten in ganz Bayern.

