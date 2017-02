Würzburg: Selbstmordversuch bei Facebook-Live

Selbstmordversuch einer Würzburgerin bei Facebook-Live. Am Samstagnachmittag hat eine 33-Jährige in einem Livevideo angedroht sich umzubringen. Ein Facebook-Nutzer aus Düsseldorf entdeckte das Video und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Anschrift der 33-Jährigen recht schnell ermitteln. Vor Ort öffnete die Frau selbst die Türe. Sie hatte sich leichte, oberflächliche Verletzungen an den Armen zugefügt. Sie wurde medizinisch versorgt und in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.Menschen in Not können sich unter anderem beim Krisendienst in Würzburg melden. Unter der Telefonnummer 0931 / 571717 wird dort Hilfe bei Suizidgefahr angeboten.

Erstellt: 20.02.17 - 15:25 Uhr



