Würzburg: Neues Landkreis-Schwimmbad wird teurer

Foto: Stephanie Hofschlaeger pixelio.de

Höhere Kosten für das neue Schwimmbad in der Würzburger Lindleinsmühle. Das Bad, das gemeinsam von Stadt und Landkreis an der Wolfskeel-Realschule gebaut werden soll, wird voraussichtlich mehr als eine Million Euro teurer als geplant. Das hat am Montag der Kreisausschuss Würzburg mitgeteilt. Nach bisherigen Kostenschätzungen sollte der Neubau knapp sechs Millionen Euro kosten. Nun sind es voraussichtlich über 7,3 Millionen, eine Kostensteigerung von über 20 Prozent.Die Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise müssen für den Brandschutz einige Punkte nachgebessert werden: Zwei Wände müssen verstärkt und ein seitlicher Beckeneinstieg eingeplant werden.Derzeit wird aber noch erörtert, wo man eventuell wieder Geld sparen könnte. Sowohl der Stadtrat als auch der Kreistag müssen den neuen Kostenberechnungen im März dann noch zustimmen. Erst dann wird der Baugenehmigungsplan fertiggestellt.

Erstellt: 20.02.17 - 14:03 Uhr



zurück zur Übersicht