A3 / Würzburg: Betrunken vom Laster gefallen

Foto: ADAC

Ein betrunkener LKW-Fahrer ist am Sonntagnachmittag vom Laster gefallen. An der Rastanlage Würzburg-Süd stürzte der Mann beim Einsteigen. Er landete so unglücklich, dass er bewusstlos liegen blieb. Da es die schnellste Lösung war wurde der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Der Mann zog sich keine schwereren Verletzungen zu, muss aber bis Dienstag im Krankenhaus bleiben, erst dann kann er seine Fahrt fortsetzen.

Erstellt: 20.02.17 - 10:43 Uhr



