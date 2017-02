Bobfahren: Mainbernheimer wird Bob-Weltmeister

Foto: Christian Rasp / Bob-Team Lochner

Ein Mainbernheimer ist Bob-Weltmeister. Christian Rasp gewann bei der Heim-WM am Königsee im Team-Wettbewerb. Zusammen mit seinem Piloten Johannes Lochner fuhr der Bob DeutschlandChristian Rasp ist 27 Jahre alt. Er wechselte erst vor zwei Jahren vom Sprint-Sport zum Bob. Am kommenden Wochenende tritt er auch im Viererbob an. Dort nimmt er voraussichtlich die Position des Bremsers ein.

Erstellt: 20.02.17 - 06:36 Uhr



zurück zur Übersicht