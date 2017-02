Basketball: Sechste Niederlage in Folge

Foto: s.Oliver Würzburg

2017 bleibt auch weiter kein gutes Jahr für die Basketballer von s.Oliver Würzburg. Am Sonntagabend verloren sie bei den Telekom Baskets Bonn deutlich mit 101:84. Es war die sechste Niederlage in Folge.Von Spielbeginn an drehten die Gastgeber auf, die Würzburger hatten keine Chance mitzuhalten. Vor allem in der Defensive zeigten sie enorme Lücken. Auch bei den Distanzwürfen gab es massive Schwächen.In der Tabelle steht Würzburg damit auf Platz 15 von 17. Eine Abstiegsgefahr besteht allerdings nicht. Durch die Pleite von Phoenix Hagen gibt es in dieser Saison nur einen Abstiegsplatz, den abgeschlagen Vechta hält.Das nächste Spiel für die Würzburger ist am kommenden Samstag. Dann ist s.Oliver zu Gast bei den Fraport Skyliners Frankfurt.

Erstellt: 19.02.17 - 19:53 Uhr



zurück zur Übersicht