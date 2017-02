Handball: Wölfe siegen gegen Aue

Foto: DJK Rimpar Wölfe

Knapper Sieg nach knapper Niederlage. Die Rimparer Handballer haben am Sonntagabend mit 28:26 gegen den EHV Aue gewonnen. Vor heimischer Kulisse setzten sich die Wölfe gegen den Tabellenzehnten durch. Am Freitag hatten die sie noch auswärts, mit einem Tor Unterschied in Friesenheim verloren. Die Rimparer Handballer verbessern sich damit in der Tabelle mit dem Sieg auf Platz 3 und stehen damit auf einem Aufstiegsplatz zur 1. Bundesliga.

19.02.17 - 19:38 Uhr



