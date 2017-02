Würzburg: Kohlegrill im Haus betrieben

Foto: Peter Smola / pixelio.de

Mit einem Holzkohlegrill in einem Wohnhaus hat ein Mann in Würzburg mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Der 74-Jährige hatte im Flur eines Mehrfamilienhauses im Frauenland einen Holzkohlegrill angeschürt. Damit wollte er eine feuchte Wand nach einem Wasserschaden trocknen. Dabei hatte er allerdings nicht bedacht, dass sich gefährliches Kohlendioxid ausbreitet.Nachdem eine 50-jährige Nachbarin über Kopfschmerzen und Hustenreiz klagte wurde die Feuerwehr verständigt. Die konnte in den angrenzenden Wohnungen einen fünffach erhöhten CO2-Wert feststellen. Die Nachbarin hatte eine Rauchvergiftung erlitten. Gegen den 74-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Erstellt: 19.02.17 - 12:33 Uhr



zurück zur Übersicht