Schweinfurt: Mit Schreckschusspistole selbst in den Hals geschossen

Foto: Siegfried Fries / pixelio.de

In Schweinfurt hat sich ein Mann selbst in den Hals geschossen. Der 58-Jährige hatte sich vor kurzem den kleinen Waffenschein zugelegt und eine Schreckschusspistole gekauft. Vor den Augen seiner 18-jährigen Tochter hantierte er damit herum und hielt sich die Waffe an den Kopf. Dabei drückte er ab, in dem Glauben, die Waffe sei nicht geladen.Der Schuss traf den Mann im Halsbereich und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Er schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei stellte die Waffe sicher und informierte die zuständigen Behörden. So soll verhindert werden, dass sich der Mann erneut eine Waffe kaufen kann.

Erstellt: 19.02.17 - 11:36 Uhr



