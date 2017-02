A3 / Kitzingen-Schwarzach: Unfall durch Geisterfahrer

Ein Geisterfahrer hat am Samstagabend einen schweren Unfall auf der A3 ausgelöst. Der Kleintransporter hatte kurz vor der Ausfahrt Kitzingen-Schwarzach unmittelbar vor einer Polizeistreife gewendet. Der Streifenwagen konnte gerade noch ausweichen. Trotz sofort eingeschalteten Blaulichts krachte ein nachfolgendes Auto aus Dänemark in den quer stehenden Transporter.Der Autofahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Am Steuer des Transporters hatte ein 78-Jähriger Italiener gesessen. Er wirkte laut Polizei verwirrt und desorientiert. Drogen oder Alkohol konnten aber nicht nachgewiesen werden. Der Senior wurde leicht verletzt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm sofort der Führerschein entzogen.

