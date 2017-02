Würzburg: 160 NeoNazis und rund 2.500 Gegendemonstranten

Foto: Funkhaus Würzburg

Würzburg hat am Samstag ein klares Zeichen gegen NeoNazis gesetzt. Rund 2.500 Menschen hatten sich auf Einladung des Bündnis "Würzburg lebt Respekt" versammelt, um gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen Kleinstpartei "Der dritte Weg" zu demonstrieren. Mit unter den Demonstranten war Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Er warb in seiner Rede für eine offene und tolerante Gesellschaft.Gegen 15 Uhr 30 begann dann die Kundgebung der NeoNazis am Berliner Platz. Rund 160 Rechtsextreme hatten sich versammelt, anschließend zogen rund drei Stunden durch die Innenstadt.Den ganzen Tag über war ein Großaufgebot der Polizei in der Würzburger Innenstadt im Einsatz, vor allem die Kundgebung der Neonazis wurde engmaschig begleitet. Zahlreiche Gegendemonstranten säumten die Strecke und empfingen die Rechtsextremen mit Pfeifkonzerten und Anti-Nazi Parolen. Vereinzelt hatten Linksautonome auch versucht, Polizeisperren zu durchbrechen, örtlich musste Pfefferspray eingesetzt werden.

Erstellt: 18.02.17 - 19:23 Uhr



