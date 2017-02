Würzburg: Rechten-Kundgebung hat begonnen

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Marsch der rechtsextremen Kleinstpartei "Der Dritte Weg" in Würzburg hat begonnen. Um 15 Uhr 30 hatten sich die rund 160 Teilnehmer zu einer Auftaktkundgebung am Berliner Platz getroffen, in diesen Minuten soll auch der Marsch durch die Würzburger Innenstadt beginnen.Zahlreiche Gegendemonstranten haben sich entlang der Strecke postiert, um gegen die Rechten zu demonstrieren. Allerdings musste die Polizei nach Angaben in der Wolframstraße schon durchgreifen. Rund 100 Personen wollten dort offenbar eine Straßensperre der Polizei überwinden. Sie wurden unter anderem mit Pfefferspray daran gehindert.

