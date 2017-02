Fußball: Kickers kassieren unnötige Niederlage in Bochum

Foto: FWK

Das Jahr 2017 läuft für die Würzburger Kickers weiter alles andere als gut. Am Samstagnachmittag kassierten sie beim VfL Bochum eine 1:2 Niederlage. Die Kickers waren früh in Führung gegangen und waren das bessere Team. Wie schon in den letzten Wochen brachten sie Unkonzentriertheiten am Ende um die Punkte. Mit einem Doppelschlag kurz vor dem Abpfiff drehten die Bochumer noch das Spiel zu ihren Gunsten.Die Würzburger Kickers haben damit im Jahr 2017 aus vier Partien gerade mal einen Punkt geholt. Am kommenden Freitag empfangen die Kickers dann zu Hause Greuther Fürth.

Erstellt: 18.02.17 - 14:55 Uhr



zurück zur Übersicht