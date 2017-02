Würzburg: 2.500 Teilnehmer protestieren gegen Neonazis

Rund 2.500 Würzburger sind am Samstagnachmittag für ein weltoffenes Würzburg auf die Straße gegangen. Vom Unteren Markt bis zur Johanniskirche waren die Teilnehmer gezogen, unter ihnen Würzburgs OB Christian Schuchardt. In einer Rede machte er noch einmal deutlich, dass in Würzburg kein Platz für Intoleranz und Rassismus sei. Am frühen Nachmittag hatten sich bereits rund 300 Teilnehmer zu einem Friedensgebet in der Marienkapelle versammelt.Die Kundgebung der rechtsextremen Kleinstpartei "Der Dritte Weg" soll gegen 15 Uhr 30 im Bereich des Hauptfriedhofs beginnen.Ein Großaufgebot der Polizei ist den ganzen Tag über in Würzburg im Einsatz. Unter anderem überwachen auch zwei Hubschrauber die Lage aus der Luft. Bislang ist alles friedlich geblieben.

Erstellt: 18.02.17 - 15:12 Uhr

