Mainfranken: unfallreicher Freitag auf den Autobahnen

Foto: Wolfgang Lückenkemper / pixelio.de

Der Start ins Wochenende war in Mainfranken unfallreich. Auf den Autobahnen rund um Würzburg hat es 13 Mal gekracht, in allen Fällen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.Vor allem waren es Auffahrunfälle, möglicherweise mangelnder Aufmerksamkeit beim Start ins Wochenende geschuldet. Mit Konsequenzen muss allerdings ein 88-Jähriger Mann rechnen. Er war am frühen Morgen in der Baustelle bei Geiselwind unterwegs und hatte dort eine Warnbake umgefahren und die linke Seite seines Autos beschädigt. Bei der Unfallaufnahme machte er allerdings einen desorientierten und überforderten Eindruck. Daher wird in den kommenden Wochen seine Fahrtauglichkeit untersucht.

Erstellt: 18.02.17 - 11:45 Uhr



zurück zur Übersicht