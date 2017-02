Mainfranken: Fastnacht in Franken holt Top-Quote

Fastnacht in Franken war auch 2017 ein echter Quotenrenner. Die Sitzung aus Veitshöchheim schauten sich gestern Abend im BR knapp 4,8 Millionen Zuschauer an, rund 900.000 mehr als im Vorjahr. Mit dieser Quote lag Fastnacht in Franken gestern Abend noch vor dem Programm der ARD.Zum 30. Jubiläum der Sendung waren gestern Abend wieder zahlreiche Promis nach Veitshöchheim gekommen, darunter Horst Seehofer oder Barbara Stamm. Sie bekamen von den Künstlern wie Michl Müller, Matthias Walz oder Peter Kuhn teilweise deutlich die Leviten gelesen. Musikalisch stand unter anderem der Spessarträuber mit seiner Bande auf der Bühne.

