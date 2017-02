Handball: Knappe Auswärtsniederlage für die Rimparer Wölfe

Foto: DJK Rimpar

Die Rimparer Handballer haben am Freitagabend 25:26 gegen die Gastgeber TSG Ludwigshafen-Friesenheim verloren. Damit müssen die Wölfe weiterhin auf ihren ersten Sieg gegen das Team aus Rheinland-Pfalz warten. Seit ihrem Aufstieg in die zweite Liga konnten sie noch nie gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim gewinnen.Gleichzeitig reißt die Siegesserie der Rimparer Handballer. Sie waren zuvor zwei Monate lang ungeschlagen. Bereits am Sonntag steht für die Wölfe die nächste Partie an. Dann geht es in der s.Oliver Arena gegen den EHV Aue. Anpfiff ist um 18 Uhr.

17.02.17



