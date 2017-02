Unterfranken: Hilfe für das Grundwasser geplant

Pilotprojekt zum Grundwasserschutz. Die Staatsregierung will gegen die Auswirkungen des Niedrigwassers in der Region vorgehen. Das wurde am Donnerstag im bayerischen Landtag besprochen. Ziel ist es in den Räumen Schweinfurt und Kitzingen zukunftsorientierte Strategien für den Umgang mit Wasser in Trockenzeiten zu entwickeln. Damit sollen sich künftig Konflikte zwischen verschiedenen Nutzern vermeiden und Wasserressourcen sichern lassen. Ergebnisse des Pilotprojekts sollen bis Jahresende vorliegen.Laut Niederschlagsindex des bayerischen Landesamts für Umwelt ist Unterfranken aktuell “extrem trocken“. In diesem Winter gab es nur die Hälfte des sonst üblichen Niederschlags, außerdem leidet das Grundwasser in Unterfranken noch vom Trockenjahr 2015.

