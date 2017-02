Markt Einersheim: Freibad bleibt 2017 zu

Foto: Nimkenja / pixelio.de

Keine Freibadsaison 2017. Wegen der Generalsanierung des Freibades in Markt Einersheim wird es in diesem Jahr keinen Badebetrieb geben. Das wurde jetzt bei der Sitzung des Gemeinderates deutlich. Schwimmbad und Betriebsgebäude stammen noch aus dem Jahr 1967. Die Gemeinde hielt es deshalb für notwendig, etwas an Bausubstanz und 60er-Jahre-Charme des Einersheimer Freibades zu ändern. Erst in der Freibadsaison 2018 kann das Schwimmbad wieder öffnen.Das Terrassen-Freibad, das jedes Jahr viele Menschen aus dem südlichen Landkreis Kitzingen anzieht, wird für rund 2,5 Millionen Euro saniert. Dabei muss die Gemeinde 1,5 Millionen Euro selbst tragen, der Rest wird vom Bund gefördert.Deutlich schneller geht es wohl beim Neubau des Bades in Karlstadt. Dort kann der Betrieb im Freibad wohl bereits wieder im Juni anlaufen.

Erstellt: 18.02.17 - 10:21 Uhr



