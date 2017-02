Unterfranken: Bauern hatten ein durchwachsenes Jahr

Foto: Funkhaus Würzburg

Wetterkapriolen, Milchpreisschwankungen, neue Düngeverordnung. Das vergangene Jahr war für die Landwirte in der Region durchwachsen. Das teilte der unterfränkische Bauernverband auf seiner Jahrespressekonferenz am Freitag mit. Die Ernten waren durchschnittlich gut, allerdings machte die Bürokratie den Landwirten zu schaffen: So müssen beispielsweise die Rübenbauern seit diesem Jahr mit dem Weltmarkt für Zucker konkurrieren, weil die Zuckermarktordnung abgeschafft wurde.Beim Thema Vogelgrippe wünschen sich die Bauern in Unterfranken eine neue Regelung. Durch die Stallpflicht können freilandhaltende Betriebe ihre Eier nämlich nur noch als Bodenhaltung verkaufen. Das ist mit Umsatzeinbußen verbunden.Mit Ausblick auf das neue Jahr teilte der Verband mit, dass er den Bürgern wieder näherbringen möchte, wie wichtig es ist, regional einzukaufen. Deshalb sind dazu in ganz Unterfranken verschiedene Aktionen geplant.

Erstellt: 18.02.17 - 09:08 Uhr



