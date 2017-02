Würzburg: Wilde Flucht über die Bahngleise

Auch eine wilde Flucht über mehrere Bahngleise hinweg hat ihm nicht geholfen: Die Polizei hat am Donnerstag einen gesuchten Verbrecher in Würzburg schnappen können. Der 32-jährige Rumäne hatten wegen schweren Bandendiebstahls noch über ein Jahr Haft zu verbüßen.Eine Zivilstreife der Bundespolizei hatte den 32-Jährigen gegen 17 Uhr 30 auf einem Bahnsteig kontrolliert. Der Mann ergriff die Flucht und rannte quer über zahlreiche Bahngleise in Richtung Grombühl. Zunächst verlor sich die Spur des Mannes, eine Viertelstunde später konnte er dann von einer Polizeistreife aufgespürt und verhaftet werden.Der Tag endete für den 32-Jährigen in der Würzburger JVA, dort wird er seine noch offene Freiheitsstrafe von über einem Jahr verbringen.

Erstellt: 17.02.17 - 17:03 Uhr



