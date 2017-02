Kitzingen: World-Press-Photo-Ausstellung in Kitzingen

Die World-Press-Photo-Ausstellung in Kitzingen beginnt. Ab Montag werden in der Rathaushalle die 180 besten Pressefotos der Welt präsentiert – und das bereits zum elften Mal. Neben Metropolen wie Sydney, Tokyo und Budapest ist Kitzingen der kleinste Ausstellungort weltweit. Dort sahen im letzten Jahr rund 26.000 Besucher die Ausstellung. Diese überdurchschnittlichen Besucherzahlen und die Präsentation der Fotos überzeugen die Verantwortlichen, deshalb ist Kitzingen als fester Ausstellungsort anerkannt.Die 180 Fotos wurden aus knapp 100.000 eingesandten Bilder aus 131 Ländern ausgewählt. Der Eintritt in die Rathaushalle ist frei. Die Ausstellung ist vom 20. Februar bis 19. März täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Im Kellergewölbe gibt es einen extra abgetrennten Bereich mit Bildern die für Kinder nicht geeignet sind.

