Würzburg: Baumfällarbeiten an der Uniklinik

Foto: Frank Lüdemann_pixelio.de

Größere Rodungsarbeiten an der Uniklinik Würzburg. Von Montag, 20. Februar, bis voraussichtlich Dienstag, 28. Februar, sollen innerhalb des Klinikgeländes in Grombühl sowie entlang der Josef-Schneider-Straße insgesamt 75 Bäume gefällt werden. Die Rodungsarbeiten müssen durchgeführt werden, weil in Zukunft größere Baumaßnahmen an der Uniklinik anstehen. Im Bereich des Klinikums oder an anderen Ausgleichsflächen wird es Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume geben.

Erstellt: 20.02.17 - 06:35 Uhr



