Iphofen: Ehefrau starb an Messerstichen

Foto: Paul Georg Meister / pixelio.de

Todesursachen geklärt. Nach der Obduktion der beiden Leichen der Bluttat von Iphofen ist jetzt klar, dass die 50-jährige Frau an Messerstichen starb. Die Polizei hat das Messer vor Ort sichergestellt, wurde jetzt bestätigt. Damit ist klar, dass die Frau nicht an Hammerschlägen starb, wie einige Medien in den letzten Tagen verbreitet hatten. Ihr erwachsener Sohn hatte die Leichen seiner Eltern am Dienstagabend gefunden. Seine Mutter lag tot in der Wohnung, sein Vater hatte sich in einem angrenzenden Schuppen erhängt.Der 51-jährige Mann war es wohl auch, der erst seine Frau und dann sich umgebracht hat. Zumindest teilte die Polizei mit, dass es momentan keine Hinweise auf die Beteiligung einer dritten Person gebe.

Erstellt: 17.02.17 - 12:36 Uhr



zurück zur Übersicht