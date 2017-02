Marktheidenfeld: Neuer Zweig an der FOS/BOS

Foto: Samuel G. / pixelio.de

Die FOS/BOS Marktheidenfeld vergrößert ihr Angebot. Zum kommenden Schuljahr wird dort der neue Zweig Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnik (BAU) eingeführt. Sie ist damit die einzige Schule in Unterfranken, die diesen Zweig anbietet. Die Schüler kommen aus einem Umkreis von 150 Kilometern. In dem neuen Zweig liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Biologie. Weiter stehen auch Chemie, Physik und Informatik im Mittelpunkt. Die Schulausbildung besteht auch aus einem praktischen Teil. Am Samstag informiert die FOS von 10 bis 12 Uhr über die neue Ausbildungsrichtung. Weiter gibt es einen Infoabend am 21. Februar von 18 bis 20 Uhr.

Erstellt: 17.02.17 - 12:26 Uhr



zurück zur Übersicht