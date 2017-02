Basketball: s.Oliver Würzburg hofft auf ersten Sieg unter Bauermann

Im fünften Anlauf soll es endlich klappen. Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg wollen ihren ersten Sieg unter ihrem neuen Head-Coach Dirk Bauermann feiern. Am Sonntagabend geht es gegen den Tabellensiebten Telekom Baskets Bonn. In vier Spielen unter dem neuen Trainer gab es bislang vier Niederlagen. Darunter waren aber gute Leistungen gegen die Topteams von Bayern und Bamberg. Am vergangenen Wochenende verloren sie dann nach schlechter Leistung gegen den Tabellennachbarn Tübingen.Für das Spiel gegen Bonn sind einige Spieler fraglich. Die beiden Neuzugänge Michael Cobbins und Mustafa Shakur sind ebenso angeschlagen wie Basti Betz, der die Woche mit Achilles-Problemen pausieren musste.Bonn konnte die letzten beiden Spiele gewinnen und steht auf Platz sieben in der Tabelle. Die Würzburger sind derzeit 14. Spielbeginn im Telekom Dome ist am Sonntag um 18 Uhr.

