Würzburg: Transporter ausgebrannt

Foto: Funkhaus Würzburg

In Würzburg ist ein Transporter abgebrannt. Das Fahrzeug stand in einem Wohngebiet am Mönchberg. Mehrere Anwohner hatten den Brand in der Gertrud-von-le-Fort-Straße gegen 21 Uhr gemeldet. Der Ford Transit wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Personen wurden aber nicht verletzt. Laut Angaben der Polizei war ein technischer Defekt Ursache für das Feuer.

Erstellt: 17.02.17 - 08:47 Uhr



