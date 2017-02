Würzburg: Einbruchsserie geklärt

Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt. Die Polizisten wollten einen 22-jährigen Würzburger eigentlich wegen Ruhestörung ermahnen, entdeckten in dieser Woche dann aber verschiedenstes Diebesgut bei ihm. Dem jungen Mann konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt drei Einbrüche in Würzburg nachgewiesen werden. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, der Beuteschaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 22-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und Fluchtgefahr sitzt er jetzt in Untersuchungshaft.

