Unterfranken: Grundwasser sinkt und sinkt

Foto: Mario Heinemann / pixelio.de

Seit Wochen regnet es in Mainfranken wieder. Insgesamt ist die Region in diesem Winter aber “extrem trocken“. Das sagt der Niederschlagsindex des bayerischen Landesamts für Umwelt. Das bestätigt auf Anfrage Herbert Walter vom Wasserwirtschaftsamt: Auch das Grundwasser ist momentan auf einem sehr niedrigen Niveau. Normalerweise kann das Grundwasser seine Vorräte in den Wintermonaten nach trockenen Sommern wieder auffüllen – in diesem Winter hat es allerdings seit November kaum geregnet.Jetzt bräuchte die Natur laut Wasserwirtschaftsamt langanhaltenden gleichmäßigen Regen. Bei akutem Starkregen bestünde nämlich die Gefahr von Hochwasser, weil der trockene Boden nicht so viel Wasser auf einen Schlag aufnehmen könnte.Sollte es allerdings nicht regnen so könnte es vor allem für die Landwirtschaft problematisch werden. Die jungen Pflanzen sind auf Niederschlag im Frühjahr angewiesen, andernfalls könnten sich die Pflanzen bereits in ihrem Anfangsstadium schlecht entwickeln.

Erstellt: 17.02.17 - 05:40 Uhr



zurück zur Übersicht