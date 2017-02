Handball: Doppelspieltag für die Rimparer Wölfe

Langes Wochenende für die Rimparer Wölfe. Zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden stehen an. Am Freitag ab 19 Uhr geht es zunächst auswärts gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim. Sonntagabend empfangen sie den EHV Aue.Gegen Friesenheim haben die Wölfe in ihrer Zweitligahistorie bisher immer verloren. Auch die bislang einzige Heimniederlage der Saison kassierte Rimpar gegen Friesenheim. Dennoch gehen sie mit Selbstvertrauen in das Match gegen die Rheinland-Pfälzer. Seit zwei Monaten sind die Wölfe ungeschlagen, auch deshalb sind sie in der Tabelle bis auf Platz drei geklettert. Die Gastgeber stehen mit zwei Siegen weniger auf Platz sechs.Viel Zeit zum Erholen bleibt für das Wolfsrudel nicht. Bereits am Sonntag ab 18 Uhr spielen sie in der s.Oliver Arena gegen den EHV Aue. Die Gäste aus dem Erzgebirge stehen scheinbar im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz 11. Sie haben aber nur vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Zuletzt holten sie aber vier Siege aus den letzten sechs Partien. Im Hinspiel konnte sich Rimpar knapp mit 20:19 durchsetzen.

