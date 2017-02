Fußball: Kickers zu Gast in Bochum

Die Würzburger Kickers wollen den ersten Sieg im neuen Jahr. Am Samstagnachmittag sind sie zu Gast beim VfL Bochum. Kickers-Trainer Bernd Hollerbach muss seine Mannschaft auf einigen Positionen umbauen. Neben den gelbgesperrten Sebastian Neumann und Junior Diaz fällt auch Nejmeddin Daghfous verletzt aus. In den bisherigen Spielen im neuen Jahr holten die Kickers nur einen Punkt aus drei Spielen. Vor allem späte Gegentore in allen drei Spielen verhinderten eine bessere Ausbeute.Auch der VfL Bochum holte in 2017 bislang erst einen Punkt. Vor heimischem Publikum ist er aber besonders stark. Noch keines der neun Heimspiele ging verloren.Das Hinspiel Anfang September gewannen die Kickers mit 2:0. Elia Soriano und Rico Benatelli erzielten die Tore für die Rothosen. Spielbeginn in Bochum ist um 13 Uhr.

