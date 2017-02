Veitshöchheim: Jubiläumsausgabe von “Fastnacht in Franken“

Große Jubiläumsausgabe von “Fastnacht in Franken“. Am Freitagabend findet die Fernseh-Prunksitzung bereits zum 30. Mal in den Mainfrankensälen Veitshöchheim statt. Um 19 Uhr beginnt die Jubiläumssitzung mit rund dreieinhalb Stunden Tanz, Musik und Büttenreden im Bayerischen Fernsehen. In den vergangenen Jahren hat sich die Sendung zu einem Quotenrenner mit knapp vier Millionen Zuschauern entwickelt. Nahezu das komplette Bayerische Kabinett wird am Freitag wieder kostümiert in Veitshöchheim erwartet.Mit dabei auch wieder die Fastnachtsgrößen Michl Müller, Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda oder Volker Heißmann und Martin Rassau. Außerdem wird mit Marco Breitenbach aus Schweinfurt auch eine 16-jährige Nachwuchshoffnung aus der Region auftreten.Seit 1987 strahlt das Bayerische Fernsehen die “Fastnacht in Franken“ live im Fernsehen aus. Bereits seit 1988 kommt die Sendung jährlich aus Veitshöchheim. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums würdigte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer die Sendung am Montag mit einem Staatsempfang.

