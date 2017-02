Würzburg: 80-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Foto: Funkhaus Würzburg

Eine 80-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Würzburger Innenstadt schwer verletzt worden. Sie hatte gemeinsam mit ihrem Mann die Maxstraße überquert. Dabei wurde sie vom Auto eines 28-Jährigen erfasst. Die Seniorin wurde auf die Motorhaube und anschließend auf den Boden geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und musste stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Mann und der Autofahrer kamen ohne Verletzungen davon.

Erstellt: 16.02.17 - 16:10 Uhr



