Würzburg: Haushaltsplan der Diözese vorgestellt

Stellten den Haushaltsplan 2017 der Diözese Würzburg vor (von links): Bischöflicher Finanzdirektor Albrecht Siedler, Bischof Dr. Friedhelm Hofmann und Generalvikar Thomas Keßler; Foto: Markus Hauck (POW)

Der Haushalt des Diözese Würzburg steht 2017 im Zeichen von Investitionen. Mehr als 28 Millionen Euro werden in Baumaßnahmen investiert, das Gesamtvolumen des Haushalts liegt bei 207 Millionen Euro. Der größte Posten sind wie schon in den letzten Jahren die Personalkosten.Haupt-Einnahmequelle der Diözese Würzburg ist weiter die Kirchensteuer, sie macht über 80 Prozent des Etats aus. Für die umfangreichen Investitionen muss die Diözese auf gespartes Geld zurückgreifen.Unterstützt wird in diesem Jahr beispielsweise die Sanierung des Würzburger Käppele mit einer Viertelmillion Euro oder des Pfarrheims in Eisingen. Insgesamt vier Millionen Euro gehen an Kindergärten, die von der Caritas getragen werden. Für Baumaßnahmen an der Würzburger Maria-Ward-Schule sind 850.000 Euro vorgesehen.Die wirtschaftliche Lage sei derzeit insgesamt sehr stabil, so die Diözese Würzburg, deshalb seien auch die hohen Investitionen zu rechtfertigen.

Erstellt: 16.02.17 - 16:30 Uhr



zurück zur Übersicht