Mainfranken: Sparkasse hatte erfolgreiches Jahr 2016

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 hat die Sparkasse Mainfranken Würzburg hinter sich. Insgesamt 8,4 Milliarden Euro haben die Kunden aktuell angelegt. Das ist ein Plus von mehr als 550 Millionen Euro beziehungsweise sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sind insgesamt 5,1 Milliarden Euro an Krediten ausgegeben.Durchschnittlich ist jeder zweite Mainfranke Kunde bei der Sparkasse. Deshalb soll die Präsenz in der Region hoch bleiben, trotzdem müssen in diesem Jahr sieben der insgesamt 115 Filialen im Rahmen einer Umstrukturierung geschlossen werden: Ende März machen Sparkassen in Kleinrinderfeld, Sulzfeld, Wiesenbronn, Remlingen, Neubrunn, Unterpleichfeld und Eußenheim zu. Gleichzeitig werden allerdings andere Filialen erweitert und das Angebot für Online-Banking weiter ausgebaut.Insgesamt 2,7 Millionen Euro hat die Sparkasse Mainfranken im letzten Jahr gespendet – für über 1.000 einzelne gemeinnützige Projekte.

Erstellt: 16.02.17 - 15:39 Uhr



zurück zur Übersicht