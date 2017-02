Würzburg: Stromausfall im Würzburger Frauenland

Foto: piu 700 / pixelio.de

Stromausfall in Würzburg. In Teilen des Stadtteils Frauenland war am Donnerstag von 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr der Strom weg. Schuld war offenbar ein technischer Defekt an einem Trafo-Häuschen, wo die Energie von den Überlandleitungen in die Spannung der Ortsnetze umgewandelt wird. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, konnten die Stadtwerke Würzburg nicht mitteilen.

Erstellt: 16.02.17 - 15:06 Uhr



