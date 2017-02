A3 / Heidingsfeld: Erneute Vollsperrung Richtung Nürnberg

Die A3 bei Heidingsfeld wird am kommenden Wochenende erneut komplett gesperrt. In Richtung Nürnberg wird der Seitenstreifen im Baustellenbereich Höhe Rastanlage Würzburg Süd erneuert. Deshalb muss die Autobahn zwischen Heidingsfeld und Randersacker komplett für den Verkehr gesperrt werden.Die Arbeiten beginnen am Samstagabend um 22 Uhr und enden Sonntagmorgen um 6 Uhr. Eine Umleitung von der Anschlussstelle Heidingsfeld bis Randersacker ist eingerichtet.

