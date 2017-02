Unterfranken: Zwischenzeugnisse für zehntausende Schüler

Foto: Tim Reckmann - pixelio.de

Zeit für eine Zwischenbilanz. Die meisten unterfränkischen Schüler erhalten am Freitag ihre Zwischenzeugnisse. Alleine an den Grund-, Mittel-, und Förderschulen werden rund 35.000 Zwischenzeugnisse vergeben. Darüber hinaus hatten rund 20.000 Grundschüler ihre persönliche Zwischenbilanz bereits in den letzten Wochen in einem Lernentwicklungsgespräch mit Eltern und Lehrern. Die Viertklässler haben ihren Zwischenbericht ebenfalls schon in der Tasche, ihr Übertrittszeugnis erhalten sie im Mai. Auch gibt es für über 56.000 Realschüler und Gymnasiasten in Unterfranken ein Zwischenzeugnis.Die Zwischenzeugnisse spiegeln den aktuellen Leistungsstand nach dem ersten Schulhalbjahr wider. Sie bestätigen Erfolge und ergeben Hinweise, auf welche Bereiche besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Experten raten das Zeugnis als Anlass zum Gespräch zwischen Eltern, Kindern und gegebenenfalls auch Lehrkräften zu nehmen.

Erstellt: 17.02.17 - 06:15 Uhr



zurück zur Übersicht